Лавров выступит 1 сентября перед студентами МГИМО и в гимназии имени Примакова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 1 сентября встречу со студентами и преподавателями МГИМО (Университета) МИД РФ и выступит в областной гимназии имени Евгения Примакова. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, встречи со студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО в первый день нового учебного года носят традиционный характер. "Будет не только приветственное слово к студентам, но и интерактивная часть, которая за несколько лет стала очень популярной и действительно крайне интересной, потому что идет живое общение студентов с главой российского внешнеполитического ведомства", - отметила дипломат.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание также на то, что 1 сентября у министра запланировано выступление в автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Областная гимназия имени Е. М. Примакова" в рамках мероприятий, посвященных Дню знаний.