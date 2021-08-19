ЦИК утвердил график бесплатного эфирного времени для партий на выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг утвердил график распределения бесплатного эфирного времени для проведения предвыборных дебатов и показа агитационных роликов партий, участвующих в выборах в Госдуму. Сам график будет опубликован в "Российской газете" 20 августа.

ЦИК во вторник провел жеребьевку по распределению бесплатного эфира. Все 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов зарегистрированы для участия в выборах, получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступлений кандидатов в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, партии примут участие в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Жеребьевка прошла в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который стартует 21 августа и завершится 16 сентября. Каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания, согласно закону, должна безвозмездно предоставить для предвыборной агитации на каждом из своих каналов не менее одного часа для каждой партии. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням, поэтому увидеть первые бесплатные предвыборные ролики партий на телеэкранах можно будет с понедельника, 23 августа. При этом платное размещение агитационных роликов в эфире телеканалов и радиостанций возможно уже с 21 августа.

Показ дебатов и роликов

Первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов в ходе жеребьевки сообщал, что на телеканале "Россия-1" дебаты будут начинаться в прайм-тайм в 23:30 мск: в прямом эфире программа выходит на Дальний Восток, а затем в записи уже по всей России. Ведущим дебатов станет Владимир Соловьев, в каждой программе будут участвовать представители шести партий, всего таких программ-дебатов будет семь.

На телеканале "Россия-24" в дебатах будут участвовать представители семи партий, всего будет 10 программ, ведущий - Дмитрий Щугорев, дебаты начнутся в 19:05 мск в прямом эфире. В дебатах на радиостанциях ВГТРК будут участвовать представители трех политических партий. На каждой из радиостанций выйдет по 14 программ. На "Радио России" дебаты начнутся в 12:08 мск, на радио "Маяк" - в 14:17 мск, на "Вести ФМ" - в 13:17 мск. "ВГТРК начнет предоставлять бесплатное эфирное время по будням с 23 августа до 17 сентября. На каждом федеральном теле- и радиоканале ВГТРК будет предоставлено по 14 часов суммарного эфирного времени.

По словам замгендиректора Первого канала Андрея Писарева, телеканал начнет показ агитационных роликов партий с 23 августа. С 24 августа стартует трансляция дебатов, они будут проходить в эфире "в 7-8 утра 3-4 раза в неделю". Вести дебаты будет ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев.

Первый заместитель гендиректора по вещанию АО "ТВ Центр" Андрей Румянцев отмечал, что телеканал планирует размешать агитационные ролики с 23 августа. Они будут идти в утренний прайм-тайм, начиная с 07:35 мск. Дебаты на канале начнутся 30 августа. В них будут принимать участие семь политических партий, ведущей станет Вера Кузьмина. Всего программ-дебатов будет 13. Начало программ будет в 17:00 мск, но прямой эфир на Дальний Восток начнется в 10:00 мск.

В свою очередь заместитель генерального директора ОТР Юрий Бабуров сообщил, что дебаты на канале начнутся также 30 августа, в них примут участие по пять представителей от каждой партии. Эфир на Дальний Восток будет начинаться в 07:15 мск. Ведущим будет Дмитрий Лысков. Агитационные материалы партий начнут размещать с 23 августа.

Агитация в печатных изданиях

Центризбирком России также утвердил результаты жеребьевки по распределению между партиями, участвующими в выборах в Госдуму, бесплатных площадей для агитации в общероссийских государственных печатных изданиях.

Жеребьевка прошла в ЦИК 18 августа в преддверии начала агитационного периода в СМИ, который начнется 21 августа и завершится 16 сентября. В ней приняли участие представители 14 партий, зарегистрировавших свои федеральные списки кандидатов, и 12 государственных печатных изданий. В список общероссийских государственных печатных СМИ, в которых может вестись бесплатная агитация, вошли следующие издания: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Тихоокеанская звезда", "Молодежная газета" и "Чувашская женщина".

Все газеты обеспечат предоставление партиям печатной площади в равном объеме. По закону каждая редакция общероссийского государственного периодического печатного издания обязана безвозмездно предоставлять партиям не менее 10% от общего объема своей недельной печатной площади. Кроме того, газеты обязаны придерживаться одинакового подхода ко всем участникам выборов, в том числе предоставлять им равнозначные места на полосах и использовать одинаковый размер шрифта.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.