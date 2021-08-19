БФУ им.Канта и Университет образования Гонконга проведут совместные научные исследования

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта в Калининграде и Университет образования Гонконга договорились о проведении совместных исследований в области когнитивной нейронауки, также организации обменов преподавателями и учеными. Об этом заявили во время онлайн-совещания руководства двух вузов, сообщила в четверг пресс-служба БФУ на официальном сайте.

"Состоялось онлайн-совещание по вопросам сотрудничества БФУ с Университетом образования Гонконга. Стороны договорились о проведении совместных исследований в области когнитивной нейронауки. Также обсудили перспективы обмена преподавателями и учеными. Приглашенные профессора из Университета образования Гонконга будут читать лекции для калининградских студентов в онлайн-формате до тех пор, пока не будут открыты границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнеры из Гонконга предложили совместно провести методические семинары для студентов и сотрудников БФУ. На семинарах планируется определить области и темы исследований, которые будут проводиться научно-исследовательскими группами БФУ им. И. Канта совместно с ведущими учеными из Университета образования Гонконга. При этом решили сделать семинары открытыми для других российских университетов.

Кроме того, предложено реализовать краткосрочные образовательные модули для смешанных групп разных уровней подготовки, в которые войдут студенты из БФУ и Университета образования Гонконга.

Руководители университетов-партнеров - ректор БФУ Александр Федоров и президент Университета образования Гонконга Стивен Чунг, возглавлявшие стороны участников совещания, выразили надежду, "что в ближайшее время границы будут открыты, и личная встреча станет возможной", отмечает пресс-служба российского вуза.