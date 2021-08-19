Кравцов заявил, что лучшие практики советников директоров школ распространят на всю страну

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Лучшие практики советников директоров школ, которые в наступающем учебном году будут заниматься воспитательной работой в учебных заведениях, будут распространены на всю страну. Об этом в четверг сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе приветственного слова к участникам ростовского областного августовского педсовета "Учить, воспитывать, побеждать вместе!".

"В наступающем учебном году воспитательной работой также займутся специальные советники директоров школ. Мы будем их поддерживать, а лучшие практики будем распространять на всю страну", - сказал он. Кравцов также попросил региональных министров помогать директорам школ и их советникам организовать эту работу.

Кроме того, он отметил, что министерство держит на особом контроле вопросы оплаты труда учителей, подчеркнув необходимость повышать престиж профессии педагога. "Надбавки за классное руководство, которые поручил обеспечить президент, выплачиваются каждому классному руководителю. Подчеркну, никакие ранее установленные надбавки не должны быть снижены", - резюмировал глава Минпросвещения.

В январе текущего года Минпросвещения РФ и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые вакантные должности официально введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году конкурс на должность пройдет во всех регионах РФ. По словам Кравцова, советниками станут молодые люди, выпускники педагогических вузов, которые смогут организовать внеучебную деятельность учеников.