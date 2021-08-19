ТПУ и ведущие технические вузы РФ создадут консорциум для развития инженерного образования

ТАСС, 19 августа. Томский политехнический университет (ТПУ) инициировал создание консорциума "Новое инженерное образование России", в который войдут ведущие технические вузы страны. Совместно планируется разработать новые модели подготовки инженерных кадров и распространить их в российских университетах, сообщила в четверг пресс-служба ТПУ.

"Мы видим инженера будущего как специалиста с фундаментальными знаниями базовых дисциплин, глубокими знаниями своей инженерной области и пониманием широкого спектра смежных технических сфер. При этом он способен видеть систему целиком и работать в команде, создавать ее и управлять ею. Наша амбиция - стать национальным центром развития инженерного образования, где будут апробироваться новые модели подготовки инженеров для дальнейшего тиражирования по стране", - приводятся в сообщении слова и. о. ректора ТПУ Дмитрия Седнева.

По его словам, существующие модели инженерного образования перестают соответствовать современным требованиям к подготовке кадров, так как не в полной мере обеспечивают сочетание фундаментального образования, исследовательского мышления. Также они не дают достаточно предпринимательских навыков и навыков к самообучению.

Инициативу ТПУ поддержали Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Дальневосточный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Новосибирский государственный технический университет.

Совместно вузы будут выполнять научно-исследовательские, образовательные, опытно-конструкторские работы, реализовывать на своей базе междисциплинарные проекты и образовательные проекты.