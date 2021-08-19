Творческий лагерь для детей откроют на фестивале современного искусства "ЧО" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль современного искусства "ЧО" запустит с 25 по 29 августа творческий лагерь для детей и их родителей в уральском филиале Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Екатеринбурге. Участники смогут принять участие в создании арт-объектов и снять собственный мультфильм, сообщили в четверг организаторы.

"С 25 по 29 августа <…> пройдет творческий лагерь для детей и их родителей. Они примут участие в создании объектов для проекта художников Анны и Виталия Черепановых, послушают лекции о минералах и окаменелостях, а также снимут собственный мультфильм. <…> Лагерь будет представлять собой зону детского досуга, раскрывающую творческий потенциал как каждого посетителя, так и материалов, которые предлагают задействовать авторы в процессе создания художественных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пребывание в творческом лагере бесплатное, а принять в нем участие смогут дети от восьми до 12 лет. Для них пройдут мастер-классы художников, лекции и занятия с анимационной студией - участники лагеря попробуют себя в роли аниматоров и сценаристов.

При этом созданные на занятиях поделки будут применены в арт-объекте "Волшебная гора Качканар" художников-участников фестиваля, которую планируется представить также в малых городах Урала. Кроме того, работы и мультфильм будут показаны на выставке в филиале музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"Одна из задач фестиваля "ЧО" этого года - вовлечение горожан в процесс работы над объектами. Сложно создать что-то действительно ценное и полезное, если это не создается вместе. Наша цель - вписать арт-объекты в городской и культурный слой Екатеринбурга, чтобы дальше они жили не просто своей жизнью, а вместе с городом. По сути, такой подход должен транслироваться во всем, что появляется и происходит в столице Урала: здания, общественные пространства, события - все это необходимо делать не "для", а "вместе", - пояснил руководитель фестиваля и креативный директор компании "Атомстстройкомлпекс" Никита Харисов.

Первый уральский паблик-арт-фестиваль "ЧО" прошел в 2020 году, было установлено семь объектов известных российских художников Андрея Бартенева, Покраса Лампаса, Андрея Ермакова, Артема Стефанова, Андрея Люблинского, а также ряда других художников. В этом году фестиваль проходит с 3 августа по 31 декабря.