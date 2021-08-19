Спектакль про один день в школе Льва Толстого покажут на фестивале в "Ясной Поляне"

ТАСС, 19 августа. Организаторы международного театрального фестиваля "Толстой", который пройдет в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области с 3 по 5 сентября, покажут спектакль об одном дне из жизни учеников крестьянской школы писателя. Это проект к 150-летию со дня создания "Азбуки" Толстого, рассказала ТАСС в четверг директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

"В рамках фестиваля готовим хорошую, интересную программу для детей. В этом году исполняется 150 лет со дня создания "Азбуки" Льва Толстого, которую он считал одним из самых главных произведений своей жизни. И в честь 150-летия "Азбуки" был создан интересный образовательный проект "Школа без звонков и домашки", который расскажет о том, как Лев Николаевич преподавал крестьянским детям в открытой им школе в Ясной Поляне. Толстой был педагог-новатор, делал все, чтобы заинтересовать детей, развить у них интерес учиться и открывать для себя новое", - рассказала она.

По словам Толстой, в рамках детской программы на фестивале также будет показана постановка "Азбука Толстого", ее представят студенты первого курса актерского факультета Школы-студии МХАТ (мастерская Виктора Рыжакова). Она добавила, что начинающие актеры - сами вчерашние школьники - покажут, как видят и слышат "Азбуку" двадцатилетние: с битами и ритмами.

Международный театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 3 по 5 сентября в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Он проводится с 2016 года и представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанных на текстах и жизни Толстого. Декорациями для постановок выступает усадьба Толстого. В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии, а в 2019 году за три дня работы состоялось около 30 событий, которые посетили 9 тыс. человек.