Жители Красноярского края поблагодарили Шойгу за оперативную передачу земли

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Жители Емельяновского района Красноярского края поблагодарили министра обороны генерала армии Сергея Шойгу за быстрое решение вопроса о передаче земельного участка ведомства краевым властям. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в адрес Минобороны России пришло письмо, где Ольга Серенкова от лица жителей села Совхоз Сибиряк отметила, что благодаря личной встрече главы военного ведомства с работниками завода "Красмаш" 6 августа удалось в кратчайшие сроки найти решение их многолетней проблемы.

"Мы поверили, что наша российская армия стоит не только на защите наших государственных интересов, но также и на защите личных прав, интересов и свобод наших граждан. <...> Искренне поддерживаем наши вооруженные силы, считаем их неотъемлемой частью нашего народа", - цитирует военное ведомство письмо Серенковой.

Ранее министр обороны принял решение о передаче земельного участка Минобороны России в Емельяновском районе Красноярского крае в собственность региона.

По результатам рабочей поездки в Красноярский край в соответствии с поручением Шойгу профильные подразделения военного ведомства проработали вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах Минобороны России. Во время проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признали не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства.

По решению Шойгу для быстрого решения вопроса была создали рабочую группу в составе представителей Департамента военного имущества Минобороны России и региональных властей Красноярского края. Также глава военного ведомства поручил принять меры по прекращению судебной работы в отношении неиспользуемых земель Минобороны России.