В Удмуртии из-за возвращения жары снова ввели запрет на посещение лесов

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Запрет на посещение части лесов введен в Удмуртской Республике до 3 сентября в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

Ранее сообщалось, что с 25 июня в Удмуртии был введен запрет на посещение лесов в 20 из 25 районов республики в связи с установившейся жаркой погодой. Он был снят 30 июля.

"На части территории республики вновь ограничен въезд в леса транспортных средств и введен запрет посещения лесов гражданами. Это связано с установлением в лесах особого противопожарного режима, а также прогноза установления высокого класса пожарной опасности. Запрет будет действовать по 3 сентября", - написал он.

По информации министра, ограничения коснутся 20 из 25 районов республики, в том числе части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

До 3 сентября в этих лесах нельзя гулять, проводить массовые мероприятия, собирать грибы и ягоды. Удалов отметил, что запрет также распространяется на охотников. Нарушителям грозят штрафы от 4 тыс. до 500 тыс. рублей.

По данным пресс-службы Удмуртского гидрометцентра, с 18 по 23 августа в республике ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха превысит норму на 6-8 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до 35.