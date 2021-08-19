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Опрос: больше половины украинцев хотят возвращения смертной казни в стране

Среди тех респондентов, которые поддержали возобновление смертной казни в качестве высшей меры наказания, большинство людей старшего возраста

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Более половины населения Украины выступает за возвращение в стране смертной казни. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

"51% опрошенных поддерживают возобновление смертной казни на Украине, против возвращения высшей меры наказания - 45%", - отмечается в исследовании.

При этом затруднились ответить 4% опрошенных. Среди тех респондентов, которые поддержали возобновление смертной казни в качестве высшей меры наказания, большинство людей старшего возраста.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа на всей подконтрольной Киеву территории страны. В нем приняли участие 20 тыс. украинцев от 16 лет и старше.

На Украине мораторий на смертную казнь был введен в 1995 году как обязательное условие вступления страны в Совет Европы.

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