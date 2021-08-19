В ЯНАО 100 семей могут получить капитал за рождение третьего ребенка в 2022 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продолжат в 2022 году вручать семьям тундровиков за рождение третьего и последующих детей "чумовой капитал" - комплекты для строительства и перевозки кочевых домов ценой в полмиллиона рублей. Мерой также смогут воспользоваться 100 семей, как и в 2021 году, об этом ТАСС сообщили в Департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

С марта 2021 года семьи, ведущие традиционный образ жизни в тундре, с рождением третьего ребенка имеют право получить комплект из всего необходимого для собственного жилища - это шесты, нюки (покрытия для чума) из оленьей шкуры и парусины, печь, нарты. В августе глава региона Дмитрий Артюхов заявил, что меру поддержки распространят на семьи, где рождается четвертый или последующий ребенок, а родителям не больше 36 лет.

"Мера будет продолжена. Прогнозируемая цифра на 2022 год - 100 семей", - сообщили в департаменте.

В свою очередь начальник отдела информационно-аналитической работы департамента Олег Сюгней напомнил ТАСС, что в этом году поддержкой также смогут воспользоваться порядка 100 семей, пять семей уже получили капитал, еще четырем выдадут, после их возвращения из тундры. В частности, трое из пяти выданных комплектов получили семьи Ямальского района ЯНАО, еще два - семьи из Приуральского и Пуровского районов. Вручить комплекты коренным семьям не всегда удается сразу, поскольку многие из них на протяжении месяцев кочуют в тундре. Кроме того, согласно действующему законодательству, процесс изготовления входящих в набор предметов должен проходить через процедуры торгов, отметили в департаменте.

На что направлена мера

Как ТАСС сообщил специалист отдела по информационно-аналитической работе управления по делам малочисленных народов Севера Ямальского района Артур Окотэтто, новая мера поддержки позволяет оленеводам ускорить создание собственного жилища, так как по тем или иным причинам на сбор комплектов чума требуется не один год.

"Например, для изготовления только одного зимнего нюка необходимо около 40 шкур оленя, каждую из которых хозяйке нужно обработать, произвести выделку и сшить, на что требуется достаточно много времени - от полугода и более", - рассказал Окотэтто. Кроме того, многие семьи не владеют достаточным количеством оленей для того, чтобы самостоятельно приобрести или изготовить комплекты для чума.

Власти Ямальского района заключили контракты с четырьмя поставщиками комплектов. В районной администрации отмечают, что изготовлением всех предметов занимаются также коренные жители округа. Нюки, нарты, шесты делаются вручную с использованием традиционных для коренных народов технологий, что подразумевает долгий и трудоемкий процесс в течение двух-трех месяцев. Летние нюки шьют из полульняной парусины, зимние - из оленьих шкур, нарты и шесты изготавливают из лиственных пород деревьев.

Специалист отдела по информационно-аналитической работе управления по делам малочисленных народов Севера Ямальского района также отметил, что у поставщиков во время закупочных мероприятий уже имеется необходимый запас материалов, поэтому просрочек при исполнении условий заключенных контрактов не возникает.

Как воспользоваться капиталом

Комплект чума и нарт бесплатно предоставляется молодой семье при рождении или усыновлении третьего ребенка или любого последующего ребенка, родившегося после 1 января 2021 года на территории округа, при условии, что семья на дату подачи заявления и на дату получения комплекта ведет кочевой образ жизни. Возраст одного из супругов не должен превышать 36 лет. Как пояснили ТАСС в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера округа, заявление рассматривает специальная комиссия, которая принимает решение о предоставлении комплекта чума и нарт или об отказе заявителю. Деньги взамен комплекта не выплачиваются.

При этом право на региональный материнский капитал в размере 500 тыс. рублей, который выдается в округе на третьего и всех последующих детей, у семьи сохраняется. "Чумовой капитал" выдают органы местного самоуправления в семи муниципалитетах - Приуральский, Шурышкарский, Ямальский, Тазовский, Надымский, Пуровский районы, городской округ Салехард. Период, в течение которого заявитель может забрать комплект, должен составлять не менее 90 дней.

Расширение мер поддержки

9 августа на встрече с жителями Надымского района Артюхов объявил о том, что условия предоставления "чумового капитала" доработают. Молодые семьи кочевников смогут получить его не только при рождении третьего, но и последующих детей.

12 августа депутаты законодательного собрания Ямала заочным голосованием поддержали изменения в законы, регламентирующие предоставление "чумового капитала". В пресс-службе окружного парламента отметили, что за семь месяцев 2021 года в молодых семьях, ведущих кочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера, родилось 25 третьих и 28 последующих детей (после третьего ребенка).