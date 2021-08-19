СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов за рубежом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выступил с требованием о немедленном прекращении дискриминации российских журналистов за рубежом. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении СЖР.

"Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за ее пределами, уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено", - говорится в сообщении.

В СЖР обратили внимание на практику дискриминации российских журналистов, которые работают в Великобритании, и отметили, что это не имеет "ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации".

"Применение таких средств, как недопуск российских журналистов на официальные и открытые для прессы мероприятия, надуманные обвинения в распространении дезинформации, фактическое выдворение в 2019 году корреспондента ТАСС Игоря Броварника и его коллег под надуманным предлогом непродления рабочих виз, являются прямым бюрократическим и политическим вмешательством в профессиональную журналистскую деятельность и ведут к эскалации напряженности и взаимного недоверия между народами и странами", - подчеркивается в сообщении.

В СЖР отметили, что зеркальные меры, которые приняты в России в отношении британской журналистки Би-би-си [Сары Рейнсфорд], аналогичны действиям британских властей, "имеют целью указать британским властям на недопустимость подобной дискриминационной практики и пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ".

В СЖР добавили, что российские журналисты подвергаются неоправданному давлению и вмешательству в их работу. "Считаем, что журналистика является основным элементом дипломатии и укрепления сотрудничества между аудиторией международных СМИ, обществами и государствами", - отметили там.

О ситуации с журналисткой Би-би-си

Виза Рейнсфорд истекает, по информации Bloomberg, 31 августа. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия выдаст рабочую визу Рейнсфорд, если британская сторона сделает то же самое для российского корреспондента.