Опрос: почти две трети американцев считают, что США не стоило воевать в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Значительное большинство американцев считает, что США не нужно было вести боевые действия в Ираке и Афганистане, только чуть более одной трети жителей Соединенных Штатов разделяют решение американских властей воевать в этих странах.

Как свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, который провело агентство AP совместно с социологической службой Чикагского университета, 62% жителей США считают, что Америке "не стоило воевать" в Афганистане, схожее мнение у респондентов сложилось и о войне в Ираке - 63% респондентов высказались против этого конфликта. Поддержали военное присутствие США в Афганистане 35% опрошенных, в Ираке - 34%.

По данным исследования, в настоящее время американцев больше волнует проблема экстремизма внутри страны, чем угроза радикальных групп извне - 65% респондентов крайне или очень обеспокоены деятельностью доморощенных радикалов в то время, как беспокойство экстремистами извне вызывает опасения только у 50% опрошенных.

С начала лета американцы стали меньше разделять политику президента страны Джо Байдена во внешнеполитических вопросах - уровень одобрения решений, принимаемых главой Белого дома по зарубежной повестке снизился с 50 до 47%.

В опросе, проведенном в период с 12 по 16 августа, приняли участие 1 729 совершеннолетних жителей страны.