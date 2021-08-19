Защита обжаловала приговор Майклу Калви

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, осужденного на 5,5 года условно за растрату 2,5 млрд рублей, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

"Защита Калви, а также Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела обратилась с апелляционной жалобой на приговор. Дата ее рассмотрения Мосгорсудом пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Согласно карточке дела на официальном сайте суда, апелляционные жалобы подала защита всех семи осужденных.

Калви ранее был осужден на 5,5 года условно за растрату 2,5 млрд рублей, Дельпаль приговорен к 4,5 года колонии условно, Алексей Кордичев - 3,5 года условно, Ваган Абгарян - 4,5 года условно, Максим Владимиров - 4 годам условно, Иван Зюзин - 5 годам условно, Александр Цакунов - 4 годам условно. Испытательный срок им установлен в 5 лет.

Приговор не вступил в силу до рассмотрения жалоб Мосгорсудом.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицал вину и назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.