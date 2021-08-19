Актера Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией два дня назад, сообщила ТАСС супруга артиста, актриса Татьяна Бронзова.

"Его госпитализировали два дня назад с пневмонией, сейчас он уже идет на поправку, чувствует себя хорошо, был 1% поражения легкого, - рассказала она. - Надеюсь, через неделю уже выпишут".

Борис Щербаков - народный артист РФ, актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2012) и др. Щербакову 71 год.