Губернатор Ненецкого АО заявил о возобновлении плановых приемов врачей с 1 сентября

ТАСС, 19 августа. Плановые приемы врачей в Ненецком автономном округе, приостановленные в июле из-за ситуации с коронавирусом, возобновятся с 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале в четверг.

"Плановые приемы врачей в нашем округе возобновятся с 1 сентября. Накануне ко мне обратилась жительница поселка Искателей. Молодая мама беспокоится, что не может попасть с малышом к педиатру. Плановую медицинскую помощь по предварительной записи начнем с 1 сентября", - написал губернатор.

Он также отметил, что удалось решить вопрос с нехваткой арбидола для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. "Удалось решить вопрос с нехваткой арбидола. Проблема коснулась и других регионов страны. Препарат уже начал поступать к нам. Жители округа, которые лечатся на дому от коронавируса, получают его бесплатно", - указал Бездудный.

С начала пандемии в регионе выявлено 1 798 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - 14 случаев. В регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.