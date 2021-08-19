Опрос: около 70% родителей не знают о возможностях контроля питания в российских школах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около 70% родителей российских школьников не осведомлены о своих возможностях контроля качества горячего питания в школах. Об этом сообщила в четверг член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ, председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова.

Опрос проводился среди 4 тыс. родителей российских школьников в 37 регионах РФ.

"Основной вопрос - знаете ли вы что-то о работе родительского комитета по организации питания? Вопрос был родителям. "Затрудняюсь ответить" - 66,9%. То есть 70% родителей не знают о работе по контролю и возможности контроля школьного питания", - сказала она на пленарном заседании в рамках Первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания.

По словам Ивановой, большинство опрошенных родителей также сообщили, что в школах не проводятся мероприятия, посвященные здоровому питанию. "Не проводятся" - 54,9%. Реже, чем в полгода - 20,3%. То есть видим здесь потенциал огромный для участия родителей в контроле школьного питания", - подчеркнула она.

Эксперт также обратила внимание на то, что среди проверенных экспертами 2 тыс. школ около 75% не публикуют ежедневное меню на своем сайте вопреки требованиям Роспотребнадзора. "Мы видим, что в 75% из проверенных 2 050 школ - отсутствие ежедневного меню. <…> В настоящее время Федеральный центр мониторинга разработал и ведет большую работу одновременного, автоматизированного анализа всех меню школ. От 28 тыс. школ мы сейчас имеем информацию по наличию сайта и раздела питания на сайте школы. К началу учебного года, к первым числам сентября, я уверена, мы будем обладать информацией по всем 39 тыс. школ", - заявила она.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, младшеклассники должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.