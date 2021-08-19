Опрос: треть украинцев жалеет о распаде Советского Союза

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые опубликовала в четверг социологическая группа "Рейтинг".

"32% опрошенных жалеют о распаде СССР. Противоположной точки зрения придерживается 61% респондентов. Еще 7% затрудняются с ответом на вопрос", - говорится в публикации.

По данным исследователей, больше всего сожалеют о распаде Советского Союза жители юго-востока Украины и представители старшего поколения. Так, на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей доля тех, кто испытывает ностальгию по СССР, превышает 50%.

Меньше всего склонны вспоминать о тех временах жители Тернопольской (13%), Ивано-Франковской (12%) и Львовской (10%) областей. В Киеве респондентов, которые сожалеют о распаде СССР, оказалось 20%, в Киевской области - 26%.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа. В нем приняли участие 20 тыс. респондентов старше 16 лет.