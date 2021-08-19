Учебный год в Севастополе начнется 1 сентября, несмотря на предложения отсрочки

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Школы Севастополя начнут учебный год с 1 сентября, однако линейки будут проводиться только для первых и 11-х классов. Почти все учителя до конца месяца должны быть провакцинированы, сообщили в четверг на заседании оперативного штаба члены правительства Севастополя.

Ранее в эфире местного "Севастопольского телевидения", рассказывая о мерах, которые могут быть введены в случае ухудшения обстановки, губернатор Михаил Развожаев говорил в числе прочего и о возможном переносе начала учебного года на несколько дней. На аппаратном совещании во вторник он отмечал, что решение о сроках начала года пока не принято, ситуацию планировалось обсудить на заседании оперативного штаба. Вице-губернатор Александр Кулагин тогда отмечал, что число новых случаев заражения коронавирусом вновь выросло: за неделю выявлены 1 578 случаев против 1 356 неделей ранее.

"Предлагается принять решение об открытии ученого процесса 1 сентября, как в большинстве регионов нашей страны. Провести линейки только для первых и 11-х классов", - сказал Развожаев, выслушав данные о ситуации в городе. Он уточнил, что было предложение вообще не пускать родителей на линейки, однако в итоге было решено, что они могут присутствовать при жестком соблюдении масочного режима, даже если мероприятие проходит на открытом воздухе.

Глава города поручил еще раз проверить, всем ли необходимым с точки зрения профилактики коронавируса оснащены школы.

"100% школ готовы к учебному году, с учетом требований еще раз посмотрим на следующей неделе. У нас все классы оборудованы рециркуляторами, все рекреации. Входные группы предусмотрены разные, расписание будет составляться с учетом того, чтобы класс максимально не перемещался по школе. Максимально все, что можно сделать внутри организаций, будет сделано по аналогии с предыдущим годом", - ответил вице-губернатор Игорь Михеев, курирующий сферу образования.

Он также отчитался, что ведется вакцинация сотрудников школ. По его данным, 59% педагогов уже привиты, 8% имеют медотвод. Планируется, что к 1 сентября будут привиты не менее 85% педагогов. Губернатор попросил департамент здравоохранения рассмотреть возможность выезда мобильных бригад для вакцинации сотрудников школ на рабочих местах.

Ситуация в Севастополе

Ранее губернатор отмечал, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой. За все время пандемии в Севастополе заразились коронавирусом около 25 тыс. человек, выздоровели порядка 21 тыс., умерли более 950.