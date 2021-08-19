Число вагонов "Ласточки" между Москвой и Петербургом увеличат вдвое из-за высокого спроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Количество вагонов в составе электропоездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Москвой удвоят в сентябре из-за повышенного спроса пассажиров. Поезда будут курсировать составами по десять вагонов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В связи с высоким спросом на поездки в сентябре "Ласточки" Москва - Санкт-Петербург по пятницам и воскресеньям будут курсировать сдвоенными составами (десять вагонов)", - рассказали в пресс-службе.

Из Москвы в Санкт-Петербург сдвоенная "Ласточка" отправится в первый рейс 3 сентября и будет совершать поездки по 24 сентября, а из Санкт-Петербурга в Москву она будет курсировать с 5 сентября по 26 сентября.