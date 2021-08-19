Защита бизнесмена из "лондонского списка" Каковкина направила апелляцию на второй приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Защита ростовского предпринимателя Андрея Каковкина направила в суд апелляцию на приговор по второму делу о мошенничестве, возбужденному в его отношении. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Каковкин являлся участником так называемого "лондонского списка" и вернулся из-за границы в Россию в 2018 году. В октябре 2019 года его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорили к трем годам колонии общего режима. В январе 2020 года апелляционная инстанция заменила реальный срок на условный. В августе 2021 года Ленинский районный суд приговорил предпринимателя к 4,5 года колонии общего режима в рамках другого дела - о хищении почти 21 млн рублей.

"История с Андреем Каковкиным получилась сложной. Приговор по второму делу стал даже более строгим, чем требовал прокурор. Это само по себе необычно. И сторона защиты отмечает, что без процессуальных нарушений не обошлось, как и в предыдущем случае. Адвокаты не собираются сдаваться, жалоба в апелляционную инстанцию уже отправлена", - сказал Титов.