Кабмин утвердил критерии отбора мероприятий для включения в проект "Пушкинская карта"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии отбора мероприятий, участвующих в программе "Пушкинская карта". Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В качестве одного из таких критериев, в частности, указано наличие в репертуаре произведений народного творчества и классических отечественных и зарубежных произведений. Репертуар также должен быть направлен на формирование "гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности". Кроме того, в мероприятиях должны быть задействованы коллекции предметов, которые имеют национальное и мировое историческое, художественное и научное значение. В культурном мероприятии, участвующем в программе, должны применяться интерактивные, просветительские, образовательные и инклюзивные форматы работы с аудиторией.

Минкультуры ответственно за организацию отбора и включение мероприятий в реестр. Совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ министерство организует работу региональных экспертов по отбору мероприятий и публикует реестр мероприятий на платформе PRO.Культура.РФ, отмечается в документе.

О программе "Пушкинская карта"

Мишустин подписал распоряжение о выделении около 4 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи. Об этой программе объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти.