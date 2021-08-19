Сотрудник полиции в Коми поставил на учет около 400 машин без осмотра

СЫКТЫВКАР, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудник полиции в городе Инте Республики Коми поставил на учет порядка 400 автомобилей без обязательного осмотра транспортных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и служебного подлога, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"Возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по Инте, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник полиции с марта 2018 года по май 2019-го без фактического проведения процедуры осмотра в установленном законом порядке поставил на учет не менее 400 транспортных средств, внеся заведомо ложные сведения в заявления о регистрации транспортных средств и реестр регистрации транспортных средств.