{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудник полиции в Коми поставил на учет около 400 машин без осмотра

Возбуждено уголовное дело

СЫКТЫВКАР, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудник полиции в городе Инте Республики Коми поставил на учет порядка 400 автомобилей без обязательного осмотра транспортных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и служебного подлога, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Коми.

"Возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по Инте, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник полиции с марта 2018 года по май 2019-го без фактического проведения процедуры осмотра в установленном законом порядке поставил на учет не менее 400 транспортных средств, внеся заведомо ложные сведения в заявления о регистрации транспортных средств и реестр регистрации транспортных средств.

Теги
РоссияКоми
Пандемия COVID-19
В школах Адыгеи новый учебный год планируют начать в очной форме
По словам главы региона Мурата Кумпилова, школам республики выделили средства на обеспечение их рециркуляторами и другими средствами, необходимыми по требованиям Роспотребнадзора в условиях пандемии
Читать полностью