На Кубани досрочно выполнили план по вакцинации от ковида более 60% сотрудников туротрасли

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники санаторно-курортной отрасли в количестве почти 42 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в Краснодарском крае, это более 60% численности работников предприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

В июне региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию работников ряда отраслей, среди которых туристическая, завершить вакцинацию 60% работников от общего количества персонала необходимо было в срок до 23 августа.

"Что касается вакцинации самих сотрудников отрасли [туристической], то прививку получили почти 42 тыс. человек - это чуть больше, чем 60% от общего количества сотрудников предприятий", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации в регионе подлежат работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристической сферы, работники транспортных организаций, работники организаций в сфере бытового обслуживания.

По данным оперативного штаба края, по состоянию на четверг, за сутки зафиксированы 252 случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии СOVID-19 подтвердился у 63 941 человека, 48 458 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 4 833 человека умерли, 101 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять - на установках насыщения крови кислородом (ЭКМО).