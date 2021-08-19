Эксперты заявили, что региональным вузам необходимы новые меры привлечения олимпиадников

ТАСС, 19 августа. Распределение поступающих в вузы победителей олимпиад неравномерно по РФ: большинство подают документы в столичные университеты. Необходимо создать привлекательные условия абитуриентам в вузах других регионов и тем самым уменьшить отток населения, считают участники совета экспертов "Ожидаемые и неожиданные итоги вступительной кампании - 2021".

"То, что у нас не хватает мест для олимпиадников, такой проблемы нет. С тем, что олимпиадники, которые подготовлены в школах Томска, перемещаются в центральную часть России в ведущие вузы - есть. <…> Регионы должны работать в направлении, чтобы количество олимпиадников [в их вузах] увеличивалось, "высокобалльников" в том числе", - сказал и. о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.

Небольшое число абитуриентов - победителей олимпиад, которые подали документы в местные вузы, наблюдается и в Башкирии. По словам ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Олега Баулина, в этом году в Республике Башкортостан выпустились около 100 победителей и призеров олимпиад, из них подали документы в Уфимский университет только 35.

Такая ситуация в регионах говорит о том, что большинство победителей олимпиад хотят поступить в столичные университеты, воспользовавшись своей преференцией, считает ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова. Чтобы снизить неравномерность распределения, региональным университетам необходимо предлагать олимпиадникам новые меры поддержки, считают ректоры.

Варианты разрешения ситуации

Так, в Томском Политехе победителям олимпиад, как уточнил Седнев, начисляют дополнительную стипендию и зачисляют на дополнительные программы элитного технического образования вуза. В Северном (Арктическом) федеральном университете для поступивших по результатам олимпиады и выпускников с красными дипломами, аттестатами и "стобалльников" действует стипендия в 10 тыс. рублей.

При этом для системного решения вопроса нужны не точечные решения отдельных вузов, а комплексные меры со стороны федерального центра, считает Седнев.

"Если ситуация не будет изменена системным образом, <…> мы своими силами качественно ситуацию не изменим", - добавил он.

О правилах поступления по результатам олимпиады

Победители и призеры всероссийских олимпиад зачисляются в вузы без вступительных испытаний и получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Для использования льготы необходимо подтвердить свой результат и набрать не менее 75 баллов по профильному предмету на ЕГЭ.