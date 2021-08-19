Глава Кубани поручил к сентябрю вакцинировать от ковида первым компонентом 60% жителей

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 сентября выполнить в регионе план по вакцинации от коронавируса первым компонентом, согласно которому прививку должны сделать не менее 60% населения. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас, по данным властей, план выполнен на 65%.

"До 1 сентября план вакцинации первым компонентом должен быть выполнен. Вакцины в крае сегодня достаточно. Медики вновь столкнулись с колоссальной нагрузкой. Сегодня в крае развернуто уже 28 ковидных госпиталей. Это тревожные цифры. Если мы хотим избежать новых ограничений и вернуться к нормальной жизни, то другого способа, кроме вакцинации, нет", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что на сегодняшний день вакцинировано 65% жителей от предусмотренной планом численности населения, прививку от коронавируса сделали более 1,75 млн человек. Ранее сообщалось, что всего в Краснодарском крае запланировано привить 2 694 784 человека, что составляет 60% населения края, введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников ряда отраслей. По данным властей, недостаточными темпами вакцинация ведется в Тбилисском, Новопокровском, Крымском районах региона.

В пресс-службе напомнили, что с августа в Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения по заселению в гостиницы и отели. "В курортных городах более 60 мобильных мониторинговых групп регулярно проверяют выполнение новых правил заселения. По их данным, на сегодняшний день 65% отдыхающих имеют справку о вакцинации, 25% - это дети до 14 лет, 5% - лица с отрицательным ПЦР-тестом по медотводу, 3% имеют документ о перенесенном коронавирусе, 2% с отрицательным ПЦР-тестом дали добровольное согласие на вакцинацию", - приводит пресс-служба администрации региона слова вице-губернатор Краснодарского края Александра Руппеля.

По данным оперативного штаба края, по состоянию на четверг, за сутки зафиксированы 252 заразившихся коронавирусом, всего за время пандемии - СOVID-19 подтвердился у 63941 человека, 48458 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 4833 человека скончались, 101 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять - на ЭКМО.