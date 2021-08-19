Улучшение качества питания в школе и родительского контроля обсудят на заседании Госсовета

САРАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" представит для обсуждения на заседании Госсовета предложения по улучшению качества школьного питания, привлечения местных производителей к поставкам продукции в школы и организации родительского контроля за питанием, сообщил в четверг журналистам руководитель рабочей группы, врио главы Мордовии Артем Здунов.

Ранее Здунов возглавил рабочую группу по вопросам организации питания школьников, участники которой готовят предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета 25 августа.

"[На предстоящем заседании] будем говорить про профессиональных участников контроля, про госзакупки, про то, как обеспечить логистику, правильную доставку качественной продукции в школьные столовые, чтобы туда не поступил фальсификат", - рассказал Здунов.

Также рабочая группа вынесет на обсуждение предложения по совершенствованию состояния материально-технической базы школ, модернизации и обновлению школьных пищеблоков. По словам участников группы, в этом вопросе необходимо выработать единую методику. Как отметил в ходе форума руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев, реконструкцию пищеблоков российских школ необходимо предусмотреть в программе капитального ремонта образовательных учреждений.