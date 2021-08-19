На Кубани восстановили штатную работу водовода после аварийной ситуации

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Работа Троицкого группового водовода, где утром произошла аварийная ситуация, восстановлена в штатном режиме, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что авария произошла на Троицком групповом водоводе, пока вода идет самотеком, к вечеру в зоне отключения могут оказаться порядка 30 тыс. жителей Геленджика. Позже подачу воды в Геленджик организовали по резервной ветви.

"Работу Троицкого группового водовода восстановили в штатном режиме", - говорится в сообщении штаба.