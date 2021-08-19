Почти 200 детей из пострадавшей от пожаров Якутии отправятся в оздоровительные центры

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 200 детей из пострадавших от лесных пожаров районов Якутии отправятся в детские центры "Орленок", "Артек" и "Океан". Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ.

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"196 детей из пострадавшей от стихийных бедствий Якутии поедут на отдых и оздоровление в "Орленок", "Артек" и "Океан". Из-за сложившейся в Республике Саха (Якутия) чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, 196 детей из восьми муниципальных образований (в том числе 109 детей, эвакуированных из села Бясь-Кюель Горного улуса) отправятся на отдых и оздоровление в федеральные детские центры", - сказано в сообщении.

В конце августа и начале сентября центры "Орленок" и "Океан" примут по 70 детей, а "Артек" - 56. 20 детей из попавших в зону лесных пожаров районов Якутии уже отдыхают в центре "Орленок", отмечается в Telegram-канале министерства.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента РФ Владимира Путина помочь отправить более 100 детей из села Бясь-Кюель в лагеря.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.