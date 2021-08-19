Эксперт: в Думу восьмого созыва могут пройти представители девяти партий и самовыдвиженцы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Парламентские партии сохранят свои фракции в Госдуме восьмого созыва, при этом в ее состав могут войти представители еще пяти партий и самовыдвиженцы. Такой прогноз в четверг сделал в ходе круглого стола по итогам регистрации кандидатов в депутаты Госдумы руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политолог привел данные проведенных в августе социологических исследований, согласно которым расклад сил в парламенте принципиально не изменится. Чеснаков при этом заметил, что из всех одномандатных округов победитель в 179 известен с высокой долей вероятности, 29 округов можно считать конкурентными, а еще 17 - суперконкурентными. По словам эксперта, из тех округов, где "Единая Россия" выставила своих кандидатов, наиболее острая борьба будет идти в 12 округах, еще 31 округ также считается конкурентным, в 143 округах кандидаты от единороссов, скорее всего, победят.

"Мы можем сделать следующие выводы. Общие результаты - "Единая Россия" предсказуемо может получить 305 мест в будущем парламенте, КПРФ - 62 места, ЛДПР - 40, "Справедливая Россия - [За правду]" - 33 места. Остальные партии и самовыдвиженцы могут получить по одному, максимум два места", - сказал Чеснаков.

Эксперт допустил, что партия "Яблоко" в случае победы во всех конкурентных округах, где она выставила кандидатов, может получить три места, самовыдвиженцы - два места, "Родина" - два места, "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Партия Роста" - по одному месту. "То есть в целом в парламент могут пройти представители девяти партий и самовыдвиженцы", - резюмировал Чеснаков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.