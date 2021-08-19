Эксперты: вузам в регионах нужна помощь властей в вакцинации иностранных студентов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вузы в регионах РФ готовы вакцинировать иностранных граждан, чтобы они могли обучаться очно в России, но для этого многим из них необходима помощь властей, считают участники совета экспертов "Ожидаемые и неожиданные итоги вступительной кампании - 2021".

"Наряду с общими разъяснениями нужна работа внутри регионов, потому что у регионов появляются возможности сегодня выделить определенную часть вакцин для вакцинации иностранных студентов", - сказала ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова, где вакцинация иностранных студентов уже началась.

Она добавила, что власти региона выделили для университета лечебные учреждения, в которых могут прививаться иностранные студенты, и предложила распространить такой пример на другие регионы.

"У нас есть большое количество запросов от иностранных студентов, которые хотят вакцинироваться. Сейчас мы эти вакцины запросили, но мы до конца не понимаем, на каких условиях они будут выделены. И даже если на коммерческой основе, то мы сейчас в бюджете выискиваем эти ресурсы", - сказал и.о. ректора Томского политехнического университет Дмитрий Седнев.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всем иностранным студентам, обучающимся в России, должна быть предоставлена возможность вакцинироваться от коронавируса.