Союз сельской молодежи планирует запустить проект "АРТвСело" в 30 регионах России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский союз сельской молодежи (РССМ) намерен запустить всероссийский проект "АРТвСело", направленный на сохранение культурно-исторического наследия сельских территорий. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе союза, предполагается, что 30 регионов страны станут участниками проекта.

"В 2022 году в РССМ запланирована всероссийская акция "АРТвСело", она призвана познакомить сельских жителей с оригинальными творческими жанрами и привлечь их внимание к важности сохранения культурно-исторического наследия села. Выездные культурно-досуговые мероприятия - не менее 30 субъектов Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова председателя РССМ Юлии Оглобиной.

Организаторы уже подали заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грантовую поддержку в проведении проекта. В рамках проекта планируется провести 400 культурно-досуговых мероприятий, в которых смогут принять участие более 20 тыс. жителей сел. Запланирован российско-белорусский творческий конкурс "Властелин села" традиций народов.

РССМ с 2008 года реализовал свыше 150 социально значимых проектов, в которых приняли участие порядка 5 млн человек. Структурные подразделения союза открыты в 81 субъекте РФ и объединяют более 60 000 молодых людей. Один из проектов РССМ, реализуемый по президентскому гранту, - "Мастерская развития сельских территорий" - направлен на формирование комплексных решений по развитию территорий для пяти сел в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Волгоградской области и Красноярском крае. Предполагается, что направленные на развитие бизнеса, туризма и инфраструктуры проекты в дальнейшем будут реализованы и в селах других регионов.