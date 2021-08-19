Сборная WorldSkills Russia заняла первое место на открытом чемпионате для стран Азии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место в медальном зачете открытого чемпионата Online Friendly Skills Game 2021 для стран Азии. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства".

"В рамках чемпионата участники национальной сборной продолжили получать опыт со своими коллегами из других стран после перерыва, а эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона вернулись к обсуждению и актуализации стандартов и программ подготовки, - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора АНО Алексея Тымчикова. - Российская сборная показала высокие результаты, но ключевая цель участия в чемпионате - профессиональная коммуникация между странами, экспертами, конкурсантами, особенно в преддверии подготовки к мировому чемпионату в Шанхае".

Российская сборная завоевала шесть золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, а также один медальон за профессионализм. Кроме того, российские юниоры завоевали пять золотых и две серебряные медали.

В чемпионате приняли участие более 20 стран. Соревнования прошли в дистанционно-очном формате по 13 компетенциям основной возрастной группы и семи юниорским.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.