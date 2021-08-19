Число ДТП с участием водителей с признаками опьянения сократилось в регионах Сибири на 30%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения в Сибирском федеральном округе сократилось на 30%. От этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

Глава Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников принял участие в работе выездного совещания по национальной безопасности в регионах Сибири.

"В частности, рассмотрены вопросы дорожно-транспортного травматизма и аварийности с участием нетрезвых водителей. По словам Михаила Черникова, в первом полугодии этого года в округе отмечается сокращение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения более чем на 30%. Руководитель российской Госавтоинспекции подчеркнул, что исключительно усилением административной ответственности решить эту проблему невозможно", - говорится в сообщении.

Также внимание собравшихся акцентировано на необходимости продолжить и активизировать работу по повышению безопасности наиболее уязвимых участников движения - пешеходов и детей. "За первое полугодие 2021 года в округе количество ДТП с участием несовершеннолетних снизилось на 9,2%, число погибших - на 3,8%, пострадавших - на 11,1%. Вместе с тем, по мнению Михаила Черникова, каждое дорожное происшествие с детьми необходимо расценивать как чрезвычайное и принимать все меры к устранению причин и условий их совершения. При этом акцент в работе по профилактике детской смертности должен быть смещен в сторону взрослых, поскольку именно по их вине происходит большинство автоаварий, в которых страдают дети", - отметили в Госавтоинспекции.

Также там добавили, что в связи с приближением учебного года Михаил Черников призвал обратить особое внимание на эксплуатационное состояние автомобильных дорог, примыкающих к образовательным организациям, и проведение разъяснительной работы с их представителями об акцентировании внимания детей на соблюдение правил поведения на дороге, сконцентрировав усилия уполномоченных региональных органов исполнительной власти на проведении необходимых мероприятий и работ.

"В заключение Михаил Черников выразил уверенность, что значительных результатов в деле борьбы со смертностью на дорогах можно добиться только системными и скоординированными усилиями, об этом свидетельствует имеющийся в стране опыт", - заключили в Госавтоинспекции.