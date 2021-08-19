Сотрудники "Пресс-клуба Беларусь" вышли на свободу после почти восьми месяцев заключения

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники "Пресс-клуба Беларусь", арестованные по делу о нарушении налогового законодательства, вышли на свободу после почти восьми месяцев заключения. Об этом сообщает в четверг организация.

"Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко и Петр Слуцкий из нашей команды освобождены. Они провели в заключении почти 8 месяцев", - сообщается на странице "Пресс-клуба Беларусь" в Facebook.

Между тем член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ксения Луцкина, которая сотрудничала с "Пресс-клубом Беларусь" и является фигуранткой уголовного дела, остается под стражей, сообщили в пресс-сужбе КС.

22 декабря прошлого года у основательницы "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой, ее сына - оператора Петра Слуцкого, директора Сергея Ольшевского, программного директора Аллы Шарко и в журналистской организации "Пресс-клуб Беларусь" сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии провели обыски в рамках дела о нарушении налогового законодательства. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

"Пресс-клуб Беларусь" занимается исследовательской деятельностью, организует и проводит образовательные лекции и семинары для журналистов.