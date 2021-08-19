Орловские власти продлили ограничения из-за коронавируса до конца сентября

ТАСС, 19 августа. Власти Орловской области из-за роста заболеваемости коронавирусом продлили основные ограничения, введенные в регионе для борьбы с пандемией, до 30 сентября 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"В Орловской области до конца сентября продлили ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом. Ограничительные мероприятия продлены в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 в регионе", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что продление ограничений связано также с началом новом учебного года в школах и вузах региона, предстоящими выборами. По итогам прошедшей недели в Орловской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом на 18,4% в сравнении с предыдущей неделей. В связи с этим до 30 сентября в регионе продлили обязательный масочный режим в общественных местах, проведение массовых мероприятий возможно при наличии отрицательных ПЦР-тестов у участников или сертификатов о вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 42 055 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 179 человек, 911 пациентов умерли. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получили более 193 тыс. жителей региона, полностью завершили вакцинацию около 167 тыс. человек.