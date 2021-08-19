Контейнеровоз Ever Given 20 августа вновь пойдет через Суэцкий канал

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Контейнеровоз Ever Given, ставший в марте причиной полной блокировки русла Суэцкого канала, в пятницу вновь попытается пройти через эту водную артерию Египта, но уже в обратном направлении. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Управлении канала.

"Контейнеровоз готовится пересечь водный путь с севера на юг", - отметили в администрации. Судно возвращается из Роттердама, куда оно прибыло в конце июля после урегулирования всех финансовых вопросов с каналом и достижения мирового соглашения. "В Порт-Саид контейнеровоз должен зайти сегодня вечером, проход начнется рано утром, - отметили источники агентства. - Будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна". Во время прохода канала, что занимает 10-12 часов, Ever Given в пятницу будут сопровождать два буксира.

23 марта шедший под панамским флагом Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на то, чтобы стащить судно с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, точная сумма является конфиденциальной информацией. Однако, по данным источников в управлении канала, стороны после длительных переговоров, в течение которых судно находилось под арестом, договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный буксир.