{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крым прибыли все задержавшиеся из-за грозы самолеты

Всего сообщалось о задержке девяти рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Самолеты, задержавшиеся в четверг на прилет в аэропорт Симферополя из-за сильной грозы, прибыли в Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Сегодня за два часа в Симферополе выпало более половины месячной нормы осадков. Из-за ливня на прилет в Крым были задержаны девять самолетов. Командиры двух судов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе.

"Все ранее задержавшийся из-за сильного ливня и грозы рейсы в настоящее время уже прибыли в аэропорт Симферополь ", - сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС России по Крыму ранее распространило предупреждение о дожде и ветре до 25 м/с на четверг и пятницу.

Теги
РоссияКрым
Смена власти в Афганистане
СМИ: две афганские журналистки требуют от "Талибана" восстановить их на рабочих местах
Женщины заявили, что талибы не разрешили им приступить к работе, отмечает телеканал TOLOnews
Читать полностью