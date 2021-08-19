В Крым прибыли все задержавшиеся из-за грозы самолеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Самолеты, задержавшиеся в четверг на прилет в аэропорт Симферополя из-за сильной грозы, прибыли в Крым, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Сегодня за два часа в Симферополе выпало более половины месячной нормы осадков. Из-за ливня на прилет в Крым были задержаны девять самолетов. Командиры двух судов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе.

"Все ранее задержавшийся из-за сильного ливня и грозы рейсы в настоящее время уже прибыли в аэропорт Симферополь ", - сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС России по Крыму ранее распространило предупреждение о дожде и ветре до 25 м/с на четверг и пятницу.