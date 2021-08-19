Кабмин расширил состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь в ЕБС будут размещаться сведения о гражданстве и дате рождения физического лица, чьи биометрические персональные данные размещаются в ЕБС. Также перечень сведений дополняется информацией о способах сбора биометрических персональных данных в ЕБС - в МФЦ, банках, организациях финансового рынка и иных организациях, и другое.

ЕБС запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2018 году. Оператором является ПАО "Ростелеком".