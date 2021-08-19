В высокогорном селе Чечни открылся после реставрации архитектурный комплекс XIII-XVI веков

ШАРОЙ /Чеченская Республика/, 19 августа. /ТАСС/. Историко-архитектурный комплекс открылся в высокогорном чеченском селе Шарой после реставрации 26 жилых и семи боевых башен. Для гостей торжественной церемонии подготовили культурную программу и накрыли столы с блюдами национальной кухни, передает с места корреспондент ТАСС.

Открытие исторической достопримечательности региона традиционно отметили народными гуляньями. Каждую постройку комплекса обустроили согласно быту и традициям предков. При входе в башню гостей ожидала народная музыка, а внутри - национальная еда.

"Мы хотим остаться чеченцами и показать всему миру, что никогда не были бандитами и террористами. Мы всегда боролись за свои права, и у нас никогда не было межнациональных и межконфессиональных конфликтов ни с какими народами. К нам приходили всегда с войной, мы защищали свои земли, религию и достоинство. И сегодня выпала такая доля, что наш народ может быть самим собой, изучать религию, молиться и восстанавливать свою историю", - сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Работы по восстановлению первых объектов культурного наследия района были начаты в 2016 году. Перед началом реставрации специалисты изучали развалины, архивы и собирали информацию от старейшин региона, чтобы максимально точно воссоздать комплекс в первоначальном виде.

"Мы во всех башнях воссоздали жилищный быт, в котором жили наши предки приблизительно в XV, XVI и поздние века. Этот объект, конечно же, станет хорошим, наглядным пособием для изучения истории для наших жителей прежде всего. И конечно же, это такой объект, посещая который, нас смогут узнавать и познавать многочисленные туристы", - отметил министр культуры республики Хож-Бауди Дааев. Он отметил, что все объекты восстановлены за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Шаройский комплекс не первый масштабный объект культурного наследия, восстановленный в регионе. В 2020 году в Веденском районе после реставрации более 100 жилых и боевых башен было открыто древнее поселение стражников Хой, расположенное на высоте около 2 тыс. м. В настоящее время специалисты регионального министерства культуры также проводят работу по восстановлению нескольких архитектурных памятников в горном Итум-Калинском районе. Завершить реставрацию планируется до осени этого года.