Во Владикавказе пройдут летние школы по химии и биологии

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Летние школы по химии и биологии пройдут во Владикавказе с 23 по 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.

"С 23 по 26 августа на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова пройдет летняя школа биологии и летняя школа химии. Образовательный интенсив проводит министерство образования и науки республики совместно с СОГУ", - говорится в сообщении.

В летних школах могут принять участие школьники, окончившие 7-10 классы, победители и призеры конкурсов и олимпиад по химии, биологии, а также учащиеся, заинтересованные в изучении естественных наук. Занятия пройдут на базе факультета химии, биологии и биотехники СОГУ.

"Занятия в летних школах проведут высококвалифицированные педагоги СОГУ. Участников ждет насыщенная программа, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Ребята, увлеченные изучением естественных наук, узнают много новой информации, попробуют себя в решении различных задач. Их ждут и теоретические, и практические занятия. Школьники смогут задать свои вопросы педагогам, узнать экспертное мнение и получить полезные практические навыки", - цитирует пресс-служба врио министра образования и науки Северной Осетии Эллу Алибекову.