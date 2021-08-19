В Ульяновске построят Центр спортивной борьбы

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Строительство Центра спортивной борьбы начнется в Ульяновске в 2022 году. Об этом сообщил в четверг журналистам врио губернатора Алексей Русских по итогам встречи с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

"Одна из ключевых задач, стоящих перед нами, - создание комфортных условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для жителей региона. Для этого продолжим развивать спортивную инфраструктуру: только в областном центре у нас в следующем году начнется строительство Центра борьбы в Заволжском районе, реконструкция Дворца единоборств в Засвияжском", - сказал он.

В пресс-службе правительства региона журналистам пояснили, что Центр спортивной борьбы планируется возвести в новом жилом микрорайоне Заволжского района Ульяновска. "Средства на проектирование объекта предусмотрены в областном бюджете", - добавили в пресс-службе, не уточнив объем средств.

В 2021 году в регионе начнется реализация проекта "Борьба - в школу". Он предполагает введение дополнительного третьего часа физической культуры с элементами спортивной борьбы в образовательных учреждениях.

Русских добавил, что на 2022 год также предусмотрены федеральные средства на возведение ледовой арены. "Сейчас в Ульяновске строится крытый футбольный манеж", - также напомнил он.