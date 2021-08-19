Массовая парусная регата прошла в Нижнем Новгороде в честь 800-летия города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Парусная "Регата 800", в которой приняли участие 60 яхт, прошла в четверг в акватории Волги в Нижнем Новгороде. Она стала самым крупным мероприятием подобного рода в истории города, была приурочена к его 800-летию и завершилась массовым красочным шоу на воде и выступлением хора из 800 человек на Чкаловской лестнице, передает корреспондент ТАСС.

Утром в четверг десятки спортивных и круизных яхт под парусами прошли парадом по акватории Волги по направлению от Борского моста к Чкаловской лестнице в центре Нижнего Новгорода. После этого они пришвартовались напротив постамента с катером "Герой", который принимал участие в Гражданской и Великой Отечественной войне. Вице-президент Нижегородской федерации парусного спорта Владимир Лазарев отметил, что в параде приняли участие экипажи практически всех яхт, существующих на территории города.

После парада был дан старт и поднят флаг соревнований. В рамках регаты прошли соревнования среди профессионалов и спортсменов в семи дивизионах за "Кубок 800", организатором которого выступил парусный клуб "Трамонтана". Главный кубок по итогам дня вручили экипажу яхты "Азимут". "Волга ожила, такого количества парусов, мне кажется, здесь не было никогда. Я пообщался с ребятами и думаю, что эта история должна стать ежегодной", - сказал во время вручения кубка замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Вечером после награждения победителей регаты на Чкаловской лестнице перед зрителями под руководством трех дирижеров выступил "Хор 800", созданный из 800 человек, представляющих более 30 коллективов. При этом около 600 человек из хора - дети. Хор исполнил различные произведения, в том числе гимн России, народную песню "Ой, по-над Волгой", "Сормовскую лирическую", "Нижний Новгород родной".

Также в акватории Волги вечером прошло красочное парусно-световое шоу, в котором приняли участие десятки яхт. Парус каждого судна был окрашен в определенный цвет. Экипажи под музыку выстраивались на воде в различные фигуры.

Партнерами и участниками "Регаты 800" стали "Центр 800", АО "Судоходная компания "Волжское пароходство, АО "Волга", Х Нижегородская бизнес-регата, парусный клуб "Трамонтана", парусное сообщество "Сила ветра".