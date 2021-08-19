Власти Мордовии планируют обеспечить двухразовым горячим питанием всех школьников

САРАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают обеспечить двухразовым горячим питанием всех учеников школ с первого по 11-й класс, сообщил в четверг врио главы республики Артем Здунов в ходе пленарного заседания I Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания.

"Мы хотим выйти на возможность двухразового питания для всех детей, не только учеников начальной школы. Наша инфраструктура выглядит пока неплохо, но, если не предпринимать меры, ситуация может измениться. Мы ищем решение вопросов устаревшего оборудования, вопросов логистики, производства школьного питания, [ищем подходы к] работе с бизнесом", - рассказал Здунов.

По его словам, сейчас горячим питанием охвачены 96,2% школьников. В каждой школе республики работают комиссии по горячему питанию, куда входят активисты родительского сообщества. Качеством горячего питания школьников удовлетворены 75% родителей, направивших свои оценки по этому вопросу через портал госуслуг и по горячей линии ОНФ "Школьный завтрак" в Министерство просвещения России.

Республика взаимодействует со специализированными институтами, в частности, с Институтом отраслевого питания. Совместно с федеральными экспертами в Мордовии разработан проект нового единого стандарта питания школьников, где обоснованы требования к качеству питания, к меню и ассортименту продуктов, к предприятиям общественного питания в школах, к технологическому процессу приготовления блюд.

Ранее Здунов возглавил рабочую группу по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", участники которой готовят предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета 25 августа. По словам Здунова, рабочая группа вынесет на рассмотрение Госсовета ряд предложений, в том числе о проведении пилотных проектов по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, формированию производственно-логистической инфраструктуры, а также максимальному привлечению местных производителей.

I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания проходит 19-20 августа в столице Мордовии Саранске. Участие в нем в очном и дистанционном формате принимают более 3 тыс. человек из 85 регионов. На форуме планируют обсудить вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, логистики, выбора поставщиков продуктов и другие.