Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо", - сказал он ТАСС. На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень до конца года, собеседник агентства ответил: "Должны успеть".

По словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ. "Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины, - сказал он. - Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались".

Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от Центра им. Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентный.