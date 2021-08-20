В Думу внесут законопроект о надбавке к пенсии для работающих ветеранов села

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в пятницу внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для работающих пенсионеров - ветеранов сельского хозяйства. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале , разместив там текст документа.

Согласно закону "О страховых пенсиях", за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей пенсии. При этом указанное повышение касается только неработающих пенсионеров.

"Право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсионерам, имеющим продолжительный стаж работы в сельской местности, также должно предоставляться независимо от факта осуществления трудовой деятельности, на что и направлен законопроект", - говорится в пояснительной записке.

Сам Нилов назвал действующие ограничения "абсурдом, который нужно устранить". "Где логика? Люди честно работали, безоговорочно заслужили свою пенсию, но не могут рассчитывать на повышенную фиксированную выплату просто по факту того, что желают и дальше приносить пользу экономике?", - написал парламентарий.

Предлагаемый законопроектом срок вступления в силу - 1 января 2022 года.