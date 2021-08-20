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Гидрометцентр прогнозирует неспокойную погоду на Юге России в ближайшие дни

В Краснодарском крае, Адыгее и Крыму ожидают грозу, ливни и ветер до 22-25 м/с
© Эрик Романенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Грозовые дожди, ливни, град и ветер до 22-25 м/с прогнозируются в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму в пятницу и субботу. В Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии в этот период будет сильная жара до 39-41 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Южном федеральном округе будет неспокойно. В пятницу и субботу в Краснодарском крае и Адыгее прогнозируются сильный грозовой дождь, ливни, град, ветер до 22 м/с. В Крыму тоже будет сложная ситуация: сильный ливневый дождь, гроза, град и ветер до 25 м/с", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Волгоградской и Астраханской областях в этот период прогнозируется жара до 41 градуса. В Калмыкии высокая температура - до 38-39 градусов - будет сопровождаться пыльными бурями.

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