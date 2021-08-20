Эксперт: привиться от коронавируса нужно, даже если человек до сих пор не заболел COVID-19

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Гарантии того, что человек будет абсолютно невосприимчив к коронавирусу нет, поэтому тем, кто до сих пор не заболел COVID-19, все равно следует привиться. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Гарантии 100% невосприимчивости нет ни у одного человека. Можно не заразиться, когда заболели например члены семьи, но спустя несколько месяцев заболеть и самому. <…> Очень быструю защиту от вируса может обеспечить клеточный иммунитет, если Т-клетки уже были "натренированы" на подобных патогенах в прошлом. <…> В любом случае, даже если человек не подвержен респираторным инфекциям, не заболел до сих пор COVID-19, эта защита не идеальна и может дать сбой. Поэтому лучше не рисковать и вакцинироваться", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что с момента контакта возбудителя с эпителием слизистых верхних дыхательных путей начинается индукция синтеза интерферонов, защищающих клетки от инфицирования. Люди с замедленным запуском синтеза интерферона подвержены частым респираторным инфекциям с детства. У других же он запускается быстро и в высоких концентрациях, что позволяет организму нейтрализовать вирус и предотвратить развитие инфекционного процесса. Человек в таких случаях даже не успевает почувствовать себя больным.

"Эти счастливчики обычно не подвержены респираторным заболеваниям, и только какие-то "пробои" в иммунной системе человека, связанные уже с процессом старения, либо приобретением в процессе жизни каких-либо хронических заболеваний, приводят к ослаблению этой невосприимчивости. Но в любом случае эта невосприимчивость относительная, так как например переохлаждение может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и снизить на какой-то промежуток времени местную выработку интерферона. Если в этот момент в дыхательные пути попадает патоген, то развивается респираторная инфекция", - отметила инфекционист.