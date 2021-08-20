В результате дождей в Якутии снизили класс пожароопасности в некоторых районах

ЯКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Прошедшие накануне дожди снизили класс пожароопасности в лесах ряда районов Якутии, сообщает в пятницу оперативный штаб региона в своем Telegram-канале .

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"Прошедшими дождями в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Жиганском районах класс пожароопасности понизился до первого", - говорится в сообщении.

В пятницу на юге Якутии ожидают дождь, местами сильный, а также грозу. На центральные районы, днем на Кобяйский, запад Усть-Майского, Томпонского районов с юга выйдет фронтальная облачная полоса с дождем, в Усть-Майском районе с грозой. Температура днем составит 20-25 градусов тепла.

Оперштаб также сообщает о возможном задымлении в Якутске и отдельных населенных пунктах центральной, заречной и Вилюйской группы районов.

О ситуации в регионе

Как сообщили в региональном главке МЧС России, на территории республики действует 92 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на площади свыше 1,3 млн га. На тушении задействовано 3,6 тыс. человек и 517 единиц техники.

В населенных пунктах Ергелех, Едей, Кюпцы, Мельжехси и в нацпарке "Ленские столбы" задействованы специалисты МЧС России. "Проводится работа по расширению минерализованных полос, тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского, Томпонского и Хангаласского районов, выполнен 41 вылет, совершено 64 сброса и слито 448 тонн воды", - добавили в МЧС.

Как отметили в региональном главке, приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. "Наиболее активная работа по тушению проводится в десяти районах Якутии. Продолжает действовать семь природных пожаров в десятикилометровой зоне, из которых три пожара сейчас локализованы", - приводятся слова начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина. Напряженная обстановка сохраняется на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.