Количество умерших из-за коронавируса в Приморье превысило тысячу человек

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Приморском крае с начала пандемии превысило тысячу. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

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"За сутки [в Приморье выявлено] 242 случая заражения коронавирусом, всего - 59 660 случаев заражения. Выздоровели 53 203 пациента. За сутки умерли четыре человека, [с начала эпидемии] - 1 001", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого Минздрава ТАСС сообщили, что всего регионе привиты 367 253 человека, это 40,7% от планового показателя - 901 579 вакцинированных граждан.

Режим повышенной готовности в крае действует с 31 марта 2020 года. Ограничено число участников массовых мероприятий, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50%, заведениям общепита запрещено работать с 02:00 до 06:00.